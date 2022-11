🎥 Kevin De Bruyne en Manchester City laten zich verrassen door Brentford

Nog net voor het WK heeft Manchester City nog eens verloren. Ze hadden moeite om kansen te creëren en Brentford profiteerde daar maximaal van.

Manchester City kreeg het bezoek van Brentford. Op papier en niet al te moeilijke klus voor Kevin De Bruyne en co.

Maar Man City maakte het zichzelf niet gemakkelijk. Na 3 minuten had Onyeka al een grote kans, maar hij wachtte oog in oog met Ederson iets te lang. Enkele minuten was Brentford daar weer en Ederson voorkwam de 0-1. City probeerde via enkele counters het evenwicht te herstellen, maar Brentford kwam op voorsprong. Toney kopte de bal listig voorbij Ederson. Al stond City ook wat laks te verdedigen.

De City-verdediging verkeert al een beetje in WK-modus... 😴😬 pic.twitter.com/1H6qlCjrQQ — Play Sports (@playsports) November 12, 2022

Daarna eiste City steeds meer de bal op. Halfweg de 1e helft claimden ze ook een strafschop, maar de VAR vond geen duidelijk beeld en daardoor bleef het bij een vrije trap. Even later probeerde ook De Bruyne een strafschop te versieren, maar ook nu ging de bal niet op de stip. De druk van Man City bleef aanhouden en na een hoekschop zorgde Foden met een streep voor de gelijkmaker. 1-1 was ook de ruststand.

In de 2e helft lag het tempo lager en lag het spel vaker stil. Daardoor kwamen er minder kansen. Halfweg de 2e helft kwam Brentford bijna opnieuw op voorsprong. Toney kon zijn 2e van de match maken, maar Laporte pakte nog met ultieme tackle uit. City bleef het moeilijk hebben om aan kansen te komen en bleef moeite hebben om Haaland te vinden. Cancelo claimde opnieuw een strafschop, maar hij kreeg geel voor zijn schwalbe.

Het venijn zat uiteindelijk in de staart. Toney bleef gevaarlijk en maakte in de blessuretijd bijna zijn 2e doelpunt, maar hij trapte op Ederson. Een paar minuten later was het toch raak voor Toney. Hij ronde een knappe aanval van Brentford af en even later kon hij bijna een hattrick maken, maar De Bruyne redde op de lijn.

Man City doet daarmee een slechte zaak. Arsenal kan later op de dag 5 punten uitlopen in het klassement. Brentford klom dankzij zijn 1-2-zege naar de 10e plaats.