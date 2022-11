Harde klap: niemand verliest meer marktwaarde dan Romelu Lukaku

Romelu Lukaku is volop aan het revalideren en hoopt op het beste richting het WK in Qatar. Ondertussen kreeg hij wel een nieuwe klap in zijn marktwaarde.

Transfermarkt becijferde de marktwaardes op dit moment vlak voor het WK in vergelijking met die op 1 januari 2022. 45 miljoen euro minder waard Het verschil bij Romelu Lukaku is heel groot. Door een aantal blessures en zijn leeftijd is zijn marktwaarde fors gezakt, van 100 miljoen euro naar 55 miljoen euro. Daarmee is hij 45% van zijn marktwaarde kwijt en is hij de grootste verliezer binnen Europa. Ook Rashford verloor fors, van 85 naar 55 miljoen euro. Stefan de Vrij vervolledigt het podium.