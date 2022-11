Tom Van Imschoot gaat zwaar door over scheidsrechter na zwaar verlies tegen SK Beveren

Lierse K. ging zondag met 1-5 de boot in tegen SK Beveren. Na de 1-0 veranderde een rode kaart na de rust de situatie.

Voor coach Tom Van Imschoot van Lierse Kempenzonen is het balen. “We hadden vijftig minuten lang totale controle over de partij”, vertelt Van Imschoot aan Gazet van Antwerpen. “Klommen op voorsprong, hadden de beste kansen. Je voelde de frustratie groeien bij Beveren.”

En dan volgde de rode kaart. “Maar dan beslist één man om de match om zeep te helpen. Iemand die steevast zichzelf in de schijnwerpers wil plaatsen en ook deze keer zijn slag thuis heeft gehaald. Want ja, hij heeft weer de show kunnen stelen. En zo wil hij het ook. Het moet kennelijk altijd om hem draaien. We zijn het echt spuugzat.”

En Van Imschoot gaat door. “Deze week zullen er weer verontschuldigingen volgen van de scheidsrechterscommissie. Praat voor de vaak is het. We zijn gewoon te braaf als club. We slikken maar en alles gaat gewoon verder zijn gangetje. Maar dit is toch niet normaal? Ik denk iemand te zijn die zijn emoties goed onder controle kan houden. Maar dit weet ik niet te plaatsen.”