Gianni Infantino doet een bijzondere oproep voor tijdens het WK in Qatar

Gianni Infantino was aanwezig op de G20-top in Indonesië. Daar heeft hij een bijzondere oproep gedaan.

"Mijn pleidooi voor jullie allemaal is om na te denken over een tijdelijke wapenstilstand gedurende het WK. Of op zijn minst de invoering van humanitaire corridors of eender wat dat kan leiden tot de opstart van een dialoog als een 1e stap naar vrede", aldus FIFA-baas Gianni Infantino over de oorlog in Oekraïne tijdens de G20-top.

"Jullie zijn wereldleiders en hebben de macht om de geschiedenis te beïnvloeden", ging Infantino verder. "Voetbal en het WK bieden jullie en de wereld een uniek platform voor eenheid en vrede over heel de wereld."

Infantino hoopt dat het WK iets teweeg kan brengen. Het WK start over 5 dagen in Qatar.