Komst Fredberg aan de basis? Tim Matthys legt uit waarom hij Anderlecht verliet voor KV Mechelen

Tim Matthys werd vorige week officieel voorgesteld als de nieuwe sportief directeur bij KV Mechelen.

Tim Matthys heeft zijn postje bij Anderlecht als scout al na minder dan een jaar verlaten en koos voor een avontuur bij KV Mechelen.

"Het kwam op een ideaal moment", aldus Matthys nu daarover in De Tribune. "Het aanbod was een ideaal aanbod."

In handen

Temeer Matthys niet helemaal zeker leek bij Anderlecht: "Ik had het gevoel dat ik mijn carrière niet helemaal in handen had."

"Je weet ook nooit zeker of het gaat klikken met een nieuwe baas. Misschien zou mij door een nieuwe TD een mogelijke manier van werken worden opgelegd."