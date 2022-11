Courtois beslist niet over defensie van Rode Duivels: "Dat ga ik niet zeggen"

Thibaut Courtois is onbetwist de nummer één in doel bij de Rode Duivels. Toch heeft hij ondanks zijn status geen zeggenschap over de verdediging.

Het is Jan Mulder die in Het Laatste Nieuws de vraag aan Thibaut Courtois voorlegt als hij door zijn status mee met Roberto Martinez de samenstelling van de defensie bepaalt. “Dat niet. Na een oefenduel kan hij wel eens vragen: 'Wat vind je?' Maar de coach kiest de samenstelling en de ploeg. Als keeper concentreer ik mij op wat ik moet doen”, klinkt het. Toch laat Courtois niet alles zo maar gebeuren. “Ik ga niet zeggen: 'Die of die moet spelen.' Over de tactische manier van voetballen of verdedigen kan ik soms wel overleggen met hem: 'Kijk, we deden het zo en dat was niet goed. Misschien kunnen we het beter zo doen?'” De bondscoach blijkt duidelijk veel te overleggen met de Rode Duivels. “Zulke conversaties kan Martínez ook voeren met de verdediging of het middenveld, dat is een natuurlijke volwassen omgang.”