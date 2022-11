Trekt Meunier dan toch naar Camp Nou? 'Rode Duivel staat (opnieuw) op verlanglijst van Barcelona'

De naam van Thomas Meunier ligt wederom op tafel bij FC Barcelona. De Rode Duivel past perfect in het plaatje waarnaar de Catalaanse grootmacht op zoek is.

Dat plaatje ziet er als volgt uit: een ervaren winger die een volledige flank voor zijn rekening kan nemen én betaalbaar is. De eerste twee voorwaarden lijken simpel ingevuld te zijn. En betaalbaar? Met een marktwaarde van een slordige zes miljoen euro lijkt ook dat geen probleem te worden.

Al weet El Mundo Deportivo dat Meunier niét de eerste keuze van Xavi Hernandez is. De coach van FC Barcelona lonkt naar Diogo Dalot. We moeten er geen tekening bij maken: voorgaande opties zijn niét vervuld. De winger van Manchester United is met zijn 23 lentes vooral een speler waarmee Xavi aan de slag wil. Bovendien is hij allesbehalve spek naar Catalaanse bek. Voor minder dan veertig miljoen euro is hij niét op te pikken op Old Trafford.