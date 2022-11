Marc Wilmots duidelijk over Rode Duivels: "Heb mijn verdienste in dat proces"

Met een zeer korte voorbereiding moeten alle landen richting WK. Een uitzonderlijke situatie en het wordt zien hoe elk land daarmee omgaat.

Het feit dat de Rode Duivels al jaren samen spelen zou wel eens in het voordeel kunnen spelen met de korte voorbereiding. “Deze generatie is een echte familie geworden”, zegt Marc Wilmots aan Het Laatste Nieuws.

“De huidige leiders binnen de ploeg zijn al tien jaar op post, terwijl nieuw bloed druppelsgewijs werd toegevoegd. De toekomstige patrons vonden intussen ook hun plaatsje in de groep. Zowel Martínez als ik hebben onze verdienste in dat proces.”

Zorgen zijn er om Romelu Lukaku die aan versneld tempo aan zijn terugkeer werkt, maar ook over Eden Hazard die al een heel eind op de sukkel is. “We hebben het hier over drie moeilijke jaren, niet over een vormverlies van drie maanden. Dat is onrustwekkend, heel onrustwekkend zelfs. En eerlijk, ik zie daarvoor momenteel weinig oplossingen.”

Al zou Wilmots Hazard ook altijd meegenomen hebben. “Voor zijn ervaring, zijn maturiteit, zijn exceptionele balbehandeling en vooral omdat hij momenteel niet geblesseerd is. Men zou het bijna vergeten, maar hij is inmiddels wel verlost van dat plaatje in zijn enkel. Da's geen onbelangrijk gegeven.”