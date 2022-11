Nieuwe operatie voor Sébastian Haller: "Strijd is nog niet voorbij"

Sébastian Haller, de aanvaller van Borussia Dortmund, moet opnieuw geopereerd worden voor zijn teelbalkanker.

Haller onderging al een operatie voor de teelbalkanker waarmee hij te kampen heeft, maar nu volgt er nog een nieuwe operatie.

"Die is nodig om eindelijk deze tumor te verwijderen die me van het veld houdt", laat hij weten op sociale media. "De strijd is nog niet voorbij."

Waar dat zal zijn is maar zeer de vraag. Haller ligt onder contract bij Borussia Dortmund, maar trainde in oktober een keertje bij zijn voormalige club Ajax.