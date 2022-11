Nog een grote artiest zegt af voor openingsceremonie WK: na Dua Lipa en Rod Stewart nu ook Shakira

Shakira gaat niet optreden tijdens de openingsceremonie van het WK in Qatar. Eerder werd ze wel aangekondigd, maar net als Rod Stewart en Dua Lipa liet ze weten er weinig voor te voelen.

Shakira zong nog het officiële WK-lied 'Waka Waka' voor het WK van 2010 in Zuid-Afrika. De grote commotie rond Qatar en de rechten van gastarbeiders daar heeft ervoor gezorgd dat verschillende artiesten hebben geweigerd om op te treden tijdens de openingsceremonie.

Voor Shakira is het natuurlijk ook een manier om niet te veel vragen te krijgen over haar privé-situatie. De Colombiaanse zangeres zag onlangs haar relatie met Gerard Piqué op de klippen lopen en ze wordt ook verdacht van belastingsontduiking in Spanje.