Organisatoren van 'grote schermen' hopen dat Duivels interesse doen stijgen: "Nog steeds de beste keeper en middenvelder ter wereld"

Het WK leeft niet echt tot nu toe. Het ene na het andere evenement wordt afgezegd omwille van de geringe interesse. Andere organisatoren waar grote schermen geplaatst zullen worden hopen dan weer dat zij door de annulaties meer volk zullen trekken.

“Als er nog meer afzeggingen komen in de regio, kunnen wij misschien wel op een vol huis rekenen”, lacht Mike Naert van Het Depot in Leuven, bij HLN. “Op dit moment hebben we nog maar enkele honderden tickets verkocht, maar voor een eerste match op een EK of WK loopt het nooit storm. Als de Belgen hun eerste wedstrijd winnen, zit onze zaal voor de volgende matchen allicht wel vol.”

Naert ziet dat er te veel negativiteit hangt rond dit WK. “Ik vind het persoonlijk ook de slechtste beslissing ooit om een wereldkampioenschap in de winter te houden in een land dat het niet zo nauw neemt met de mensenrechten”, zegt hij. “Maar het is wel wat laat om daar nu achter te komen. Bovendien zijn we als België voor de derde keer op een rij geplaatst voor een WK-eindronde. En hoewel we misschien niet meer één van de topfavorieten zijn, gaan we toch nog steeds naar ginds met de beste keeper én de beste middenvelder ter wereld. Als ze dat de komende weken ook op het veld tonen, zal de interesse in het ‘meest omstreden WK ooit’ gauw genoeg stijgen."