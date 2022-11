Bossaert reageert op uitblijven nieuw contract voor Roberto Martinez

Vorige week raakte bekend dat de voetbalbond en Roberto Martinez werken aan een nieuw contract voor de bondscoach.

Advocaat Jesse De Preter, die de belangen van bondscoach Roberto Martinez behartigt, haalde in Het Nieuwsblad stevig uit omdat er nog geen deal is tussen beide partijen. De verantwoordelijkheid ligt daarvoor bij de voetbalbond, klonk het.

CEO Peter Bossaert van de voetbalbond blijft bijzonder rustig bij de onderhandelingen. Aan La Dernière Heure laat hij weten dat hij zich niet laat opjagen in de onderhandelingen.

De CEO blijft in contact met de bondscoach, zo klinkt het. “De contractkwestie gaan we bespreken na het WK”, is te horen. “Nu ligt al onze focus op het WK.”