Jason Denayer mag WK helemaal vergeten nadat hij geblesseerd raakt

Jason Denayer trainde de afgelopen dagen als 27ste man mee met de Rode Duivels, maar zal hoe dan ook niet op het WK verschijnen.

Doku trainde donderdag apart. Hij had wat last en kreeg een individueel programma. Volgens diverse bronnen kwam het woensdag tot een botsing met Jérémy Doku.

Daardoor liep Denayer een blessure op aan de adductoren. Hij zou zeker een tweetal weken out zijn, waardoor hij het WK zeker mag vergeten, ook al zat hij (nog) niet in de selectie.

Denayer trainde mee met de Rode Duivels, mocht hij last minute moeten invallen om een blessure op te vangen. Met Jan Vertonghen gaat het ondertussen beter, zo bevestigde bondscoach Martinez donderdag dus hij moet niet vervangen worden.