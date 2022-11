Bouchez doet controversieel voorstel voor Jupiler Pro League

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is een fervent voetballiefhebber. Zo is hij ook voorzitter van Francs Borains in eerste nationale.

Bouchez zit in de politiek niet om een stunt verlegen en dat doet hij over het voetbal ook niet. In Het Nieuwsblad komt hij met een opvallend voorstel voor de Jupiler Pro League. “We moeten in België naar een gesloten competitie, want dat stijgen en dalen maakt de clubs kapot”, klinkt het heel duidelijk bij de Waalse liberaal. En er mag nog meer veranderen voor hem. “Belofteploegen in de lagere klassen? Geen fan van. Ze kunnen die jongeren toch aan ons verhuren? De Super League? Komt er sowieso. De UEFA hield dat enkel tegen omdat ze die zelf wil organiseren.”