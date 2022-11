Canada met duidelijke boodschap voor België: "Onderschat ons maar"

Canada is slechts voor de tweede keer in zijn geschiedenis aanwezig op het WK. Ze worden wat bestempeld als het zwakke broertje in de groep van België. Maar dat vinden ze bij het team zelf wel leuk. Want als je de aanval bekijkt... Zo zwak zijn die mannen niet...

Canada is ook de eerste tegenstander van de Rode Duivels. "Het is opnieuw een beetje David tegen Goliath, maar we moeten oppassen dat we ons niet té veel als de David beschouwen", zegt rechtsachter Alistair Johnston. "Dat we na de eerste tegenslag niet meteen denken: misschien horen we hier inderdaad niet thuis."

"België is een aanvallende ploeg, die in bijna elke wedstrijd scoort. We zullen allemaal onze beste match ooit moeten spelen om een resultaat te halen. Maar we hopen België en de rest van de wereld te verrassen. Wij hebben enkele buitenbeentjes in de ploeg, die iets uit niets kunnen creëren. In ons binnenste zijn we heel zelfzeker. We houden ervan als ze ons onderschatten, daar willen we van profiteren."