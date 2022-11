Castagne titularis en sterk WK voor België? "Als je het in eerste groepswedstrijd goed doet, ben je meteen vertrokken"

Timothy Castagne had het in zijn persbabbel in aanloop naar België-Canada al over de tegenvallende oefenmatch tegen Egypte, het hotel waar de Duivels verblijven en de eerste tegenstander op het WK.

Voor Sporza konden Eddy Snelders en Ruben Van Gucht hem ook nog strikken voor een gesprek. Uiteraard moest ook nog even die nederlaag in Koeweit aangehaald worden. "Ik heb liever dat we het nu meemaken dan tegen Canada en er nog over kunnen praten", aldus Castagne.

De vraag is of het vertrouwen in het Belgische kamp nu niet te zeer is aangetast. "Zo'n resultaat speelt altijd een rol, maar als je het in de eerste wedstrijd in het toernooi goed doet, ben je meteen vertrokken. Daar heeft het niet veel mee te maken."

Castagne ligt in balans met Thomas Meunier voor een plek in de basiself. Hoe kijkt de speler van Leicester City naar die interne concurrentiestrijd? "Of ik een basisplaats verwacht? Ik denk het niet. Ik probeer altijd aan te komen als non-starter om scherp te blijven. Ik stond ook in de basis op het EK en tussen het EK en nu heb ik veel gespeeld. Hopelijk kan dat zo blijven, maar ik moet wel presteren."