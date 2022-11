Challenger Pro League gaat gewoon door tijdens WK: "Hadden wat meer kunnen doen"

In Engeland, Duitsland, Frankrijk en Portugal werd de tweede klasse stopgezet voor het WK, maar in ons land gaat de Challenger Pro League gewoon verder.

De Challenger Pro League valt niet stil door het WK in Qatar. “Ik heb er geen probleem mee dat we tijdens het WK verder spelen”, zegt Luc Van Thillo, voorzitter van Lierse K., aan Gazet van Antwerpen. “Alleen had ik gehoopt dat onze reeks nu ook wat meer in de schijnwerpers zou geplaatst worden.”

Van Thillo had gehoopt op betere aanvangsuren, waardoor er ook nieuwe bezoekers naar de matchen komen kijken. Mensen die normaal naar 1A gaan kijken.

De Pro League en Eleven keken voor de kalenderopmaak enkel naar de matchen van de Rode Duivels. Op die momenten wordt er in 1B niet gespeeld, maar tot frustratie van de clubs staan er wel matchen op zaterdag- en zondagmiddag.