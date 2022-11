De uithaal van Infantino naar "het hypocriete Westen": "Ik werd ook gediscrimineerd omdat ik rood haar en sproeten had"

Gianni Infantino heeft keihard uitgehaald naar alle kritiek die er op Qatar is gekomen naar aanleiding van de mensenrechten ginder. Hij zei dat het Westen hypocriet was aangezien ze zelf honderden jaren voor discriminatie gezorgd hebben.

"Ik ben vandaag ook Qatarees, Arabisch, Afrikaan. Ook ben ik homo en gehandicapt. Ook ben ik een gastarbeider", begon Infantino zijn statement. "Nee natuurlijk ben ik geen Qatarees, niet Arabisch of Afrikaans. Natuurlijk ben ik geen homo of gehandicapt. Maar ik weet hoe het voelt. Ik werd ook gediscrimineerd en gepest."

Infantino is het kind van imigranten. "Ik voelde me ook als een vreemde in een vreemd land. Als kind werd ik gepest omdat ik rood haar en sproeten had. Bovendien was ik Italiaan en leefden we in Zwitserland. Ik kende de taal niet eens goed", zei hij.

"Ik herinner me heel goed, waar en hoe de immigranten leefden. Welke rechten ze hadden. Ik herinner me hoe ze behandeld werden. Dat is nog niet lang geleden hè, ik ben geen 150 jaar oud. Voor wat Europa de afgelopen 3000 jaar heeft gedaan, zouden we de komende 3000 jaar nog excuses moeten aanbieden. En dan anderen de les gaan lezen? Puur racisme. Jullie in het Westen zijn hypocriet en hebben een dubbele moraal."