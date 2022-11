Hans Vanaken duidelijk voor WK: "Ik denk niet dat er nu minder vertrouwen is"

Hans Vanaken kent de klappen van de zweep uit de campagne van dit seizoen bij Club Brugge. Veel tijd om stil te staan na de nederlaag tegen Egypte is er niet.

De Rode Duivels hadden het moeilijk tegen Egypte. “In de eerste helft gaven we een doelpunt weg. Dat kan gebeuren”, zei Vanaken op de persconferentie. “Wij konden daar iets te weinig tegenover zetten. Veel balbezit, dat wel, maar te weinig grote kansen. We kunnen wel veel zaken meenemen richting het WK.”

Twijfelen is volgens Vanaken voor niks nodig. Bovendien zijn de Rode Duivels in het voordeel. “Ik denk niet dat er nu minder vertrouwen is. Het voordeel is dat we al lang samen zijn als groep en het systeem goed kennen. Het is een gekke situatie dat we zo snel beginnen na het stilleggen van de competitie. Ploegen met nieuwe spelers of een nieuwe coach hebben veel minder tijd dan ons om de principes onder de knie te krijgen. Onze defensie? Toby en Jan hebben al veel samengespeeld. Iedereen die hier is weet wat hij moet doen op zijn positie.”

Niet afgesproken

Vanaken behoorde vrijdag tegen Egypte tot het basiselftal. Of dat iets betekent voor woensdag, daar staat hij niet bij stil. "Ik was aangenaam verrast dat ik mocht starten, ja. De concurrentie is groot, dus moet je elk moment grijpen om te tonen dat je klaar bent. De ene keer lukt dat beter dan de andere keer, maar ik zal altijd mijn uiterste best doen om het team te helpen. De wissel van gisteren was niet afgesproken, maar ik was niet ontgoocheld."

Een kleine statuutwissel voor de topper van Club Brugge. "Een statuut is een groot woord, maar na het EK heb ik me wel kunnen laten zien aan de coach en de ploeg. In dat opzicht is het misschien wel een beetje veranderd."