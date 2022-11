Infantino geeft bedenkelijke toespraak aan vooravond van WK: "Daar ga je niet van dood"

Het WK begint morgen met de openingsmatch tussen gastland Qatar en Ecuador. FIFA-baas Gianni Infantino liet nogal straffe uitspraken horen op een toespraak.

Het last-minute verbod op alcohol in de stadions toont dat de FIFA een speelbal is van Qatar. “Het feit dat je in een WK-stadion drie uur geen bier kunt drinken, daar ga je niet van dood. In sommige andere stadions in de wereld is dat ook zo, maar hier wordt er een thema van gemaakt”, klonk het bij Infantino.

Ook naar de fans die het WK links willen laten liggen door de schending van de mensenrechten bij de bouw van de stadions krijgen van de FIFA-baas een stevige veeg uit de pan.

““Kijk dan niet. Maar ik ben er zeker van dat sommigen dat zeggen en dan naar huis gaan, waar ze toch naar de wedstrijden kijken. Want het WK voetbal is het grootste evenement dat miljoenen mensen bereikt.”