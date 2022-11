Zweeds bondscoach begrijpt alcoholverbod niet: "Als ik in de plek was van de fans was ik gek geworden"

Johan Walckiers

Gisteren 21:09 |







Foto: © photonews

Janne Andersson, bondscoach van Zweden, had medelijden met de fans die veel geld betaald hebben om naar het WK te komen en nu niet eens een pintje kunnen drinken. Zweden 2-0 Algerije Herbeleef De Zweedse bondscoach Janne Andersson (60) snapt het verbod op alcohol in stadions bij het WK in Qatar niet. Ook de timing kan op veel kritiek rekenen omdat het twee dagen voor de start van het WK werd aangekondigd. "Als ik een fan was geweest, zou ik gek zijn geworden. Als je naar een WK-finale gaat kijken waar je geen bier mag drinken, is dat totaal onbegrijpelijk voor mij", zei de Zweedse selectieheer bij Sky Sports



