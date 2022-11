Analisten zien forfait van Benzema als een zegen voor de Franse nationale ploeg

Geen Karim Benzema op het WK in Qatar. De speler van Real Madrid moet geblesseerd afhaken voor het wereldkampioenschap.

Een drama voor Frankrijk noemen velen het, maar daar denken analisten Eddy Snelders en Stef Wijnants in de podcast van Sporza helemaal anders over.

“Hij is al het volledige seizoen niet helemaal fit. Het was zelfs kantje boordje om dit WK te halen. Een fitte Benzema is zeker een gemis, maar de Fransen hebben nog steeds voldoende aanvallend geweld om het verlies van Benzema op te vangen”, klinkt het.

En er is nog meer volgens het tweetal van Sporza. “Op het vorige EK was er mét Benzema dan ook misschien net te veel sterrengehalte aanwezig in de ploeg. In dat oogpunt is het ook goed dat Paul Pogba niet aanwezig is in Qatar. Dat is toch niet de meest aangename man in de kleedkamer.”

Snelders en Wijnants zien Frankrijk vanaf nu dan ook als een ploeg waar het collectief het zal moeten halen van de individuele acties.