Twee Rode Duivels ontbreken op training in Qatar, match tegen Canada op de helling?

De Rode Duivels zijn volop bezig met de voorbereiding op het WK in Qatar. De selectie is ondertussen in Qatar.

Leandro Trossard is volgens Het Laatste Nieuws opnieuw aangesloten op training, zoals dat ook verwacht was. Lukaku en Meunier out? Hij lijkt de eerste wedstrijd tegen Canada te zullen halen. Twee andere Rode Duivels verschenen niet op training. Wat er met Thomas Meunier aan de hand is, is niet helemaal duidelijk. Romelu Lukaku mist zeker de eerste wedstrijd en is onzeker voor de tweede.