'Luis Suarez klaar voor een nieuw avontuur: eerste club meldt zich al'

Luis Suarez is er met Uruguay opnieuw bij op het WK. En versleten is hij bijlange nog helemaal niet.

Suarez is transfervrij, nadat zijn contract afliep bij zijn club Nacional. Volgens Relevo is Suarez op weg naar de Amerikaanse MLS. Hij zou voor LA Galaxy gaan spelen.

LA zit momenteel met een salary cap, waardoor slechts drie spelers meer dan 1,5 miljoen dollar mogen verdienen. Suarez zou wel degelijk één van de drie zijn.

Of de deal al helemaal rond is, is maar zeer de vraag. Wellicht kloppen er nog andere clubs aan voor Suarez. Na het WK wil de Uruguayaan bekendmaken voor welke club hij zal spelen.