Veel kritiek op nieuwe actie FIFA, ook Marc Van Ranst ferm: "Van het veld stappen en naar België terugkomen"

De Europese landen Nederland, Engeland, Wales, België, Duitsland, Denemarken en Zwitserland zouden de speciale band dragen, maar zien daar nu van af nadat bekend raakte dat ze daar een gele kaart zouden voor krijgen.

De landen verstuurden een statement naar de FIFA dat ze betreuren dat hun kapitein een gele kaart zou krijgen voor het dragen van de armband.

"We have asked the captains not to attempt to wear the armbands"



