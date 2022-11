Canadezen hebben héél veel respect, maar geloven in stunt: "We gaan de Belgische defensie testen"

Canada debuteert morgen op de eindronde van het WK met een duel tegen de Rode Duivels. John Herdman leeft alvast ontspannen toe naar de wedstrijd tegen het nummer twee van de wereld.

Ook John Herdman beseft dat Canada op papier een vogel voor de kat is. "Als je naar de Belgische ploeg kijkt is het mogelijk om verblind te geraken door de kwaliteit. Ik besef heel goed dat we tegen een ploeg spelen die de voorbije zes of zeven jaar samen is gegroeid. Ze hebben samen alles meegemaakt."

"En dat is een groot verschil met onze ploeg", beseft de bondscoach van de Canadezen. "We zijn nog nooit op een WK geweest. Alles is nieuw voor ons. Dat is wellicht ook de reden waarom we geen schrik hebben. (glimkacht) We kennen het simpelweg niet, hé."

We hebben geen schrik om te voetballen. We kennen het hier simpelweg niet, hé

En toch is de Belgische natie er niét gerust in. Met pakweg Jonathan David en Alphonso Davies heeft Canada vooral aanvallende snelheid in huis. "Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Yannick Carrasco, Thomas Meunier en Timothy Castagne", maakt Herdman de optelsom. "Dat is een stevige verdediging. Maar we gaan ze testen."