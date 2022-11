Ook opwarmshirts en woordje 'LOVE' in kraag uitshirts Rode Duivels doorn in het oog van FIFA, wel oplossing gevonden

Naast de ONELOVE-kapiteinsband waren ook de uitshirts en opwarmshirts van de Rode Duivels onderwerp van discussie bij de FIFA.

In de kraag van de witte uitshirts van de Rode Duivels stond het woordje 'LOVE' op een oranje achtergrond. Volgens de FIFA is dat een verwijzing naar het muziekfestival Tomorrowland en doet België zo aan 'third party branding'. Dat is Het Nieuwsblad te weten gekomen. Door gebruik van een sticker zal het woordje 'LOVE' bedekt worden.

Ook met de zeer kleurrijke opwarmingshirts die de Rode Duivels gebruiken, had de FIFA een probleem. Opnieuw was de redenering hetzelfde: verdoken reclame. Met geel, oranje, rood, roos en blauw op die shirts, had België het WK letterlijk kunnen opfleuren.

Minder kleurrijk

Ook hier is inmiddels een oplossing voor gevonden. De Rode Duivels zullen bij de opwarming voor hun WK-wedstrijden witte shirts dragen. Iets minder kleurrijk, maar wel aanvaardbaar voor de FIFA.