Gano bevestigt interesse van enkele Belgische clubs: "Maar ik ga niet van club veranderen binnen België"

Zinho Gano is sinds enkele weken opnieuw een volwaardig lid van de A-kern van Zulte Waregem. De aanvaller werd zelfs een tijdje naar de B-kern verbannen. Maar hoe zat de vork precies in de steel?

Zinho Gano maakte er geen geheim van dat hij op een transfer aan het azen was. En dat was niét naar zin van Mbaye Leye. Op die manier belandde de boomlange aanvaller in de B-kern.

“KV Mechelen en enkele andere Belgische clubs hadden concrete interesse”, aldus Gano in Het Nieuwsblad. “Maar ik wou naar het buitenland. Er was interesse, maar die deal is nooit rond geraakt.”

KV Mechelen en enkele andere Belgische clubs hadden concrete interesse

Toch wou Gano al die tijd gewoon blijven voetballen. “Ik heb altijd gezegd dat ik niet van club zou veranderen als het binnen België was. Ik zie daar ook geen reden toe. Ik zit goed bij Zulte Waregem.