De sterren staan goed: ontspannen aanloop, accomodatie top en Belgen kunnen meteen alleen aan kop komen

Beginnen de Belgen in stijl aan hun WK? Een aantal factoren zorgen er voor dat de sterren goed staan. Nu nog kwestie om het waar te maken.

Voorwaarde nummer één om met een overwinning aan het WK te kunnen beginnen, is dat alle spelers met een fris hoofd de partij kunnen aanvatten. De Rode Duivels maakten eerder op de dag in groep al een wandeling in het zonnetje, meldt HLN. Ideaal om de beentjes al eens te strekken en om de hoofden leeg te maken. Zo kan er in de laatste uren ontspannen toegeleefd worden naar de aftrap.

Aan de accomodatie in het stadion kan het ook zeker niet liggen, weet HNB. De Rode Duivels spelen om 20u Belgische tijd in het Ahmad bin Ali Stadium in Doha. Een nieuw gebouwd stadion met een capaciteit van 40 000 toeschouwers. Met ook airco in het stadion en heel grote, luxeuze kleedkamers en een videoscherm waarop beroep gedaan kan worden voor de tactische bespreking. Alles aanwezig dus om zich goed voor te bereiden.

Puntenverlies Marokko en Kroatië

Een extra prikkel kan de uitslag in de andere wedstrijd in de groep zijn. Marokko en Kroatië geraakten niet verder dan 0-0. Dat betekent dat bij een zege de Rode Duivels meteen alleen aan kop komen in groep F. Dat zou de ideale situatie zijn om de groepsfase verder te zetten. Van onderschatting zou ook geen sprake mogen zijn, na een niet geweldige generale repetitie en wat Argentinië overkwam zullen de Duivels zeker niet willen meemaken.