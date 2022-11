Vanhaezebrouck zag Martinez eigen fout toegeven: "Faes, Theate en Debast? Dan ben je niet aan het bouwen naar de toekomst"

Een paar dagen geleden zei Hein Vanhaezebrouck bij de VRT dat Roberto Martinez zijn fout heeft toegegeven nadat hij zijn selectie bekendmaakte. Vooral in de verdediging ziet de coach van Gent problemen.

“Zijn eigen fout toegeven is misschien overdreven", zegt hij nu in Het Nieuwsblad. "Maar achterin neemt Martinez een enorm risico. Eén dat hij zelf niet wilde, want zijn plan was om met ­Boyata en ­Denayer naar Qatar te gaan. ­Anders breng je hen niet zo vaak aan de aftrap.”

Boyata had wel geen goeie prestaties bij Club Brugge achter zijn naam. “Had hij in Turkije gespeeld, geen kat had dat gezien. Dan ging hij mee", meent Hein. "En op Denayer heb je als coach ­volgens mij geen impact. Hij is einde contract bij Lyon en kon naar interessante ploegen. En hij gaat naar de woestijn?Dan zet je jezelf buitenspel."

Ik vind Delcroix niet minder dan Debast

"­Gevolg? Faes moet mee met slechts vijf minuten ervaring, Theate en Debast hadden er voor Egypte elk twee. Dan ben je niet aan het bouwen aan de toekomst. Iedereen stond al een tijd te roepen dat er nood was aan ver­jonging. Martinez had al vaker eens een jong element kunnen proberen. Neem Hannes Del­croix. Hij was vaak geblesseerd, maar ik vind hem niet minder dan Debast."