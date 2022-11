Jonathan David over zijn status en de Duivel die hij het beste kent: "Voordeel is dat niemand iets van ons verwacht"

Het is aftellen naar het moment waarop Jonathan David en de Rode Duivels effectief de degens gaan kruisen. De ex-Buffalo voelt zich wel goed bij de rol van underdog.

In de aanloop naar Belgie-Canada werd David reeds door verschillende media opgevoerd. Ook Sporza sprak hem voor hij de reis naar Qatar maakte. "Het voordeel is dat niemand iets van ons verwacht", voelt David zich wel goed bij de rol waarin Canada aan het WK begint. "De fans willen enkel zien dat we er alles voor gedaan hebben. Dat is een goede positie om in te zitten. We kunnen zonder stress spelen."

En een ploeg die vrank en vrij kan voetballen, kan wel eens gevaarlijk uit de hoek nemen. David wil ook wel wat vertellen over de speelwijze en sterkte van zijn land. "Ons gevaar schuilt in onze snelle spelers, die goed zijn een tegen een. We mikken vaak op de omschakeling."

Ik ben geen ster in mijn land

Is 'The Iceman', zoals hij ook wel genoemd wordt, na zijn prestaties bij Gent en Lille stilaan een vedette? "Ik ben geen ster in mijn land", spreekt David dat tegen. "Mensen kennen me ondertussen een beetje, maar ik kan rustig over straat wandelen."

De Rode Duivel die hij het beste kent is Amadou Onana, een ex-ploegmaat. "Amadou is een goede en jonge speler. Het is mooi dat hij zijn kans krijgt. Advies ga ik hem zeker niet geven, maar als we elkaar zien, gaan we zeker een praatje slaan."