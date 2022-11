Het zotte project van Adam: een roadtrip van 6700 kilometer naar Qatar om de Rode Duivels te steunen!

Al bijna een maand is Adam El Manawy, supporter van de Rode Duivels, naar Qatar op weg. Adam is comedian en maakt de verplaatsing ... in een oude BMW.

"Langs waar is het voor Qatar?" Dat is de naam van een documentaire die Adam El Manawy binnenkort gaat publiceren. Het concept is simpel: in een oude BMW van de jaren '80 reizen Adam en zijn cameraman Thibaut naar het WK voetbal 2022.

Op 27 oktober zijn ze vertrokken. Langs Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Italië, Slovenië, Kroatië, Servië en Bulgarije. Op het moment dat we Adam contacteerden, vertoefde hij in Turkije, op enkele uren van de weg naar Irak. "Nadien zullen we nog reizen naar Koeweit en Saoedi-Arabië, vooraleer we eindelijk aankomen in Doha."

Fantastische gastvrijheid

"Door zo'n lang traject af te leggen, herinneren we onszelf eraan dat een WK mensen uit elk land raakt", vertelt Adam. "We gaan met de mensen praten, als het mogelijk is gaan we met hen voetballen. We ervaren een fantastische gastvrijheid."

Dit alles betekent wel dat Adam en Thibaut niet in Qatar geraken voor de achtste finales. Enige twijfels ter afronding van hun project? De passage door Irak, toch wel een instabiel land. Ondertussen hebben ze ook de stunt van Saoedi-Arabië tegen Argentinië gemist. "Jammer dat we daar niet waren voor die match, dat zou te gek geweest zijn."

"We hopen dat België ver zal geraken. En vooral dat het niet tot een uitschakeling komt in de groepsfase, na alles wat we gedaan hebben om de reis te maken", aldus Adam El Manawy. Hieronder kan u alvast de trailer van zijn documentaire al eens bekijken en op Instagram kan u zijn avonturen ook volgen.