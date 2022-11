'Dit is het verdict nadat Fabio Silva gisteren in tranen van het veld moest'

Fabio Silva strompelde gisteren in tranen van het veld tijdens een wedstrijd met Jong Portugal. Er werd meteen gevreesd voor een zware knieblessure. Ondertussen lijkt het allemaal mee te vallen.

Vooral bij RSC Anderlecht werd de adem even ingehouden. De Portugese huurling van Wolverhampton Wanderers is namelijk van cruciaal belang voor paars-wit.

Ondertussen liet Silva via de sociale kanalen weten dat alles in orde is. Het lijkt er dus op dat hij na de WK-break gewoon zal kunnen aansluiten in Brussel.