Kritiek op Belgische voetbalbond groeit: "We worden voortdurend bedot"

De Rode Duivels worden gevolgd door heel wat journalisten, maar die zijn niet te spreken over de houding van de Belgische voetbalbond.

Heel wat journalisten volgen de Rode Duivels op het WK in Qatar, maar die krijgen bitter weinig toegang tot de Belgische ploeg. Dat vertelt radioreporter Tom Boudeweel.

“Alles op training verloopt achter gesloten deuren", vertelt hij op Sporza. “Je hebt het gevoel dat je voortdurend bedot wordt. Je kan een speler laten opwarmen, maar wanneer de pers weg is hem terug naar binnen sturen voor individuele oefeningen.”

Ook de communicatie laat te wensen over. “Toen Thomas Meunier er op training niet bij was, moesten we maar gissen wat er aan de hand was, terwijl hij gewoon naar het ziekenhuis was voor een CT-scan. Over het medisch bulletin weten we niets.”