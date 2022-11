Analist en ex-topspits Gary Lineker heeft een raad voor Martinez: "Hij moet absoluut op het veld"

Er is al veel gezegd en geschreven over wie er in de basis moet staan bij de Rode Duivels. Iedereen heeft zo zijn mening. Ook Gary Lineker, analist en presentator voor de BBC.

Zo werd hem gevraagd of Wout Faes, die het goed doet bij Leicester, in de basis zou moeten staan en Lineker liet daar geen twijfel over bestaan. Al is die kans klein, want Martinez ziet Faes als de stand-in van Alderweireld. Als die fit is, speelt hij altijd. Absolutely. https://t.co/uGTPPse8UA — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) November 23, 2022