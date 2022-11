Club Brugge wint vlot in oefenduel tegen vierdeprovincialer

Even geen competitievoetbal maar Club Brugge zit niet stil.

Na een korte vakantie is Club Brugge donderdag opnieuw beginnen trainen. Eén van die gezichten op training was Mats Rits, die voor het eerst sinds hij zijn kruisband scheurde 7 maand geleden opnieuw op het trainingsveld stond.

Vandaag stond er voor Club Brugge een oefenwedstrijd tegen vierdeprovincialer Westkapelle op het menu, dat deze week vrij was in 4e provinciale B in West-Vlaanderen. Voor Rits kwam het duel nog te vroeg maar met onder meer Mata, Mechele, Balanta en Nielsen stond er wel wat kwaliteit tussen de lijnen voor de landskampioen.

Club Brugge won dan ook eenvoudig van Westkapelle met 8-0. De 18-jarige Mathis Servais was uitblinker met een hattrick. Ook Nielsen, Mertens, Homma, Ordonez en Wameso waren goed voor een doelpunt.