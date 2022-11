Rode Duivels moeten winnen tegen Kroatië: "Geloof niet in wonderen"

De Rode Duivels staan momenteel derde in de groepsfase op het WK. Enkel de eerste twee stoten door naar de achtste finales.

De opdracht lijkt simpel. Enkel winnen tegen Kroatië geeft de Rode Duivels zekerheid over een plaatsje in de achtste finales van het WK in Qatar.

Maar wie de Kroaten daarstraks swingend Canada zag opzijzetten met 4-1 zal de troepen van Roberto Martinez maar weinig kans daartoe toedichten.

Uitgeschakeld in de groepsfase dan maar. “Op dit moment is dat mijn gevoel”, zegt Gert Verheyen in Villa Sporza. “Winnen van Kroatië, daar is het spelniveau niet goed genoeg voor. En in wonderen geloof ik ook niet. “Ik had het vooraf al gezegd: je kunt niet van niets naar een geweldige match gaan. Dat bleek vandaag ook.”