Thibaut Courtois reageert na nederlaag tegen Marokko: "We hebben onze afspraken"

Tegen Canada was hij nog de held met een geredde strafschop, maar tegen Marokko gaat hij samen met zijn verdediging de mist in.

Thibaut Courtois verdween meteen na het laatste signaal de coulissen in. Hij had eventjes tijd nodig om de ontgoocheling te verwerken. “Het is vrij hard aangekomen”, zei Thibaut Courtois even later bij Peter Vandenbempt op Sporza. “Maar misschien is het een goed moment om met onze neus op de feiten gedrukt te worden. Het is een signaal dat we onszelf weer moeten zijn. We spelen niet zoals gewoonlijk, met te veel schrik en onzuiverheden. We creëren niets en zo krijg je het deksel op de neus.”

Bij de eerste tegengoal kreeg hij hulp van de VAR. De tweede keer niet. “We verdedigen niet goed op die vrije trap. We lieten de bal doorschieten, als keeper is dat dodelijk en frustrerend. Bij de eerste kreeg ik het gevoel dat hij zou trappen. Ik wist niet goed wat die inlopende speler zou doen, achteraf hebben we geluk dat de goal afgekeurd wordt. We staan op een lijn en de jongens lopen vrij in.”

“Bij de tweede vrije trap duwen ze onze lijn te hoog. We hebben onze afspraken zodat iedereen zijn taak opneemt bij stilstaande fases. In de eerste zone mag de bal niet erdoor komen. Die is voor de rekening van de verdedigers. Het is moeilijk en is voor een keeper geen fijne goal om te slikken.”