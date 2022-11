Walid Regragui na overwinning tegen België: "We kozen ervoor om te winnen in plaats van een show neer te zetten"

De trainer van Marokko was in zijn nopjes na de 0-2 overwinning tegen België.

"Ik ben tevreden, maar we weten waar we heen gaan", zei Walid Regragui, coach van Marokko, na de schitterende overwinning van zijn mannen tegen België.

"In dit soort competitie, tussen een show geven en winnen, of je doelen bereiken, moet je kiezen. We hebben ervoor gekozen om een ​​zeer samenhangend teamblok te zijn, het is moeilijk om onszelf te verplaatsen", gaf Regragui hoofd op schouders toe, bij de microfoon van beIN Sport.

"Iedereen werkt. Met de kwaliteitsspelers die we hebben, weten we dat we iets groots kunnen neerzetten. Ik zeg niet dat we een geweldig team zijn, maar we zullen moeilijk te verslaan zijn", sloot Regragui af.