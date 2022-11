Amadou Onana weet dat het van moeten is tegen Kroatië: "We hebben geen andere keuze, gewoon alles geven"

Amadou Onana lijkt nu al onmisbaar bij de Rode Duivels.

Na zijn sterke invalbeurt tegen Canada werd Onana beloond met een basisplaats tegen Marokko. Onana speelde weer sterk, maar pakte wel weer geel waardoor hij tegen Kroatië geschorst is.

"Ik sta hier met een slecht gevoel. Ik denk dat we controle over de wedstrijd hadden, maar jammer genoeg kregen we toch de 0-1 binnen. Ze hebben eigenlijk geen echte kans gehad, maar dit is zwaar voor de moraal", zei hij achteraf.

"Mijn gevoel tijdens de wedstrijd was goed. We hebben goede kansen gehad. Tegen Kroatië moeten we ons 100% gooien. We hebben geen andere keuze, gewoon alles geven."