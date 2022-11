Analist ziet de onkunde van Martinez: "Het geval Debast is veelzeggend"

De keuzes van bondscoach Roberto Martinez botsen meer en meer op protest. Ook analist Thomas Chatelle begrijpt het allemaal niet meer.

Chatelle wil nog niet beginnen over de gekozen tactiek, hij verwijst enkel naar de opstelling. “Een ongewone hiërarchie”, begint hij het gesprek met La Dernière Heure.

“We hadden Openda of Trossard verwacht, in plaats daarvan kwamen echter De Ketelaere en Mertens. Trossard, die het seizoen van zijn leven speelt, is derde keuze geworden, ook al is hij de man in vorm. En Doku, voorgesteld als X-factor, bestaat niet meer…”

Chatelle keek ook naar wat Martinez in de matchen voor het WK deed. “Het geval Debast is veelzeggend: Martinez bereidde zijn WK met hem voor om uiteindelijk alles te veranderen. Het is moeilijk om volgen voor de spelers. En dit management vertroebelt onvermijdelijk zijn boodschap in de groep waar de spelers zich kunnen afvragen waar hij heen wil.”