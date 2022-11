Georges Leekens gelooft er nog in: "Met hun rug tegen de muur, hopelijk komt het beste naar boven"

De Rode Duivels staan op de rand van de uitschakeling op het WK in Qatar. Enkel winnen tegen Kroatië geeft zekerheid over een plekje in de achtste finales.

De Rode Duivels wijzen volgens Georges Leekens allemaal naar elkaar. Iets wat de ploeg niet ten goede komt. Het wordt tijd voor een groepsgesprek.

“Het belangrijkste is dat iedereen zijn frustraties op tafel gooit”, klinkt het bij Leekens in Het Nieuwsblad. “Iedereen moet in de eerste plaats aan zelfkritiek doen en tegelijk zeggen wat er op zijn lever ligt.”

En dan heb je ook leiders nodig. “Zij moeten opstaan en het voortouw nemen. Het slechtste wat kan gebeuren is dat de Belgen nu gaan schieten op elkaar en commentaren gaan lanceren in de media. Ze voetballen of voetbalden in de beste competities ter wereld. Als ze met hun rug tegen de muur staan, komt het beste hopelijk in hen naar boven.”