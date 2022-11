Lommel wint met 18 supporters op Beveren: "Vloek van de zondag is weg"

Lommel SK won zondag met 2-3 van SK Beveren en komt zo op de zesde plaats in de rangschikking van de Challenger Pro League.

Achttien fans konden zondag de knappe zege van Lommel SK op de Freethiel meemaken. “Ik ben blij dat we hen iets hebben kunnen teruggeven na de blamage in RWDM”, zei kapitein Robin Henkens achteraf aan Het Belang van Limburg.

Lommel scoorde met enkele klassenflitsen drie keer, maar moest ook rekenen op een sterke doelman die zijn ploeg in de slotfase recht hield.

“Nikola was de coolste persoon in het hele stadion”, vult trainer Steve Bould aan. “Hij deed alles perfect en pakte uit met enkele knappe reddingen. Ik geloof niet in voodoo, maar de vloek van niet-winnen op zondag is dit seizoen eindelijk gebroken.”