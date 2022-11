Roberto Martinez na de vele negatieve uitspraken van Rode Duivels: "Zijn normaal want ze willen winnen"

De bondscoach hecht niet veel waarde aan de uitspraken van zijn spelers in de media.

België verloor met 0-2 van Marokko en nadien was er het emotionele interview van Jan Vertonghen nadien. Ook De Bruyne en Hazard hadden voordien al enkele uitspraken gedaan over de oude en trage verdediging.

Bondscoach Roberto Martinez hecht niet veel waarde aan die uitspraken. "Er zijn frustraties om het spelniveau en iedereen uit die op een andere manier. De gefrustreerde reacties van mijn spelers zijn 100% normaal, want ze willen winnen", zegt hij bij Sporza.

De nederlaag tegen Marokko is simpel vindt Martinez. "We kregen een matchbal om ons te kwalificeren, maar behaalden niet het resultaat dat we wilden. Zo simpel is het. Tegen Canada was onze eerste helft niet goed, gisteren was die een pak beter. Voor ons is dat een stap om ons volle potentieel te bereiken voor de cruciale match tegen Kroatië."