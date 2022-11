📷 Gianni Infantino, snelle reiziger of heeft hij een dubbelganger?

Een dubbelganger van Neymar hebben we al gezien. Heeft Gianni Infantino er ook Ć©Ć©n?

Waarschijnlijk niet, maar toch slaagde de voorzitter van de FIFA erin om op twee wedstrijden die om 16 uur begonnen aanwezig te zijn. De voorzitter van de FIFA was aanwezig bij zowel Nederland – Qatar als Ecuador – Senegal.

Een rit van Al-Khor naar Al-Rayyan te rijden duurt ongeveer een 40-tal minuten. Niet onmogelijk, maar de kans is groter dan hij de afstand tussen beide stadions met een helicopter heeft gedaan. De wereld kan mogelijks opgelucht ademhalen want er is maar één Gianni Infantino.