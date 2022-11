🎥 'Gekke' bondscoach Saoedi-Arabië vergelijkt winst tegen Argentinië met... wielerklassieker: "We zaten in het pak met Van Aert, Van der Poel en Pogacar"

HervƩ Renard, bondscoach van Saoedi-Arabiƫ heeft met zijn uitspraken al voor de nodige animo gezorgd op dit WK. Tijdens een interview met beINSports vergeleek hij de stuntzege van het land met een wielerklassieker.

"We zaten in het pak met Van Aert, Van der Poel en Pogacar en toch zijn we kunnen vertrekken en als eerste over de streep kunnen komen", zei Renard erover. De Franse coach is duidelijk een groot wielerliefhebber.