🎥 Wat was dit? Kapitein VS krijgt vragen over discriminatie in zijn land, bondscoach over Amerikaans oorlogsschip

Gregg Berhalter, bondscoach van Amerika, kreeg de vraag waarom hij niet gevraagd had aan de Amerikaanse regering om een oorlogsschip in de buurt van Iran te laten verwijderen. Daarnaast kreeg hij nog vragen over de inflatie en waarom Iraanse inwoners een visum nodig hebben om naar de VS te reizen.

Ook aanvoerder Tyler Adams ontsnapte er niet aan. Een boze Iraanse journalist vroeg hem om de naam Iran juist uit te spreken en daarna kreeg hij een vraag over hoe juist hij het vindt een land te vertegenwoordigen waarin zwarte mensen nog steeds gediscrimineerd worden. Adams ging er echter heel kalm en waardig mee om.

Here is the actual video of @tyler_adams14 beautiful, humble response to a journalist at his press conference before the @USMNT vs. Iran match.



cc: @usmntonly @MenInBlazers pic.twitter.com/kTZbEpuZm1