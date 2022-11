Stéphanie Frappart schrijft geschiedenis als eerste vrouwelijke scheidsrechter die een wedstrijd zal leiden op een WK

De FIFA heeft bekendgemaakt dat Stéphanie Frappart donderdag de leiding krijgt over de wedstrijd tussen Costa Rica en Duitsland. Ze zorgt zo voor een historisch moment in de geschiedenis van het WK.

Stéphanie Frappart zal de eerste vrouwelijke scheidsrechter zijn die de leiding krijg over een wedstrijd in een wereldkampioenschap. Een historisch moment in het voetbal en zeker in het land waar vrouwenrechten een andere invulling krijgen dan in Europa.

Frappart is een zeer ervaren scheidsrechter. De 38-jarige Française is al sinds 2019 actief bij Ligue 1-wedstrijden en had in dat jaar ook de leiding over de Europese Super Cup-strijd Liverpool en Chelsea. In 2020 debuteerde ze in de Champions League.

Voor Duitsland is dit een zeer belangrijke wedstrijd want ze moeten winnen om nog te kunnen doorstoten naar de volgende ronde.