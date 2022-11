'Kleedkamerincident' bij de Rode Duivels: "Goed opgelost, maar wijst toch op beetje onrust"

De rust lijkt na de persconferentie van maandag wat teruggekeerd bij de Rode Duivels. Alle aandacht gaat nu naar het duel tegen Kroatië.

De focus ligt eindelijk weer op het sportieve bij de Rode Duivels, na enkele dagen van heel wat andere verhalen. “Ze weten dat ze enkel doorgaan als ze Kroatië kloppen. Beter zo, dan hoeven ze niet te twijfelen”, vertelt ex-bondscoach Marc Wilmots aan Het Nieuwsblad.

Verstoppertje spelen heeft geen zin, ook niet als er nare verhalen uitlekken. ““In L'Équipe stond een artikel met mogelijk leugens over ambras in de kleedkamer, maar dat is de buitenlandse pers. Daar moet je de Belgische pers niet voor straffen. Ze hebben het nu goed opgelost door Thibaut Courtois en Eden Hazard te laten opdraven - beter leiders sturen dan jonge gasten die van niks weten.”

Wilmots weet niet wat hij er allemaal van moet denken. “Maar ik was wel heel verbaasd door het feit dat ze drie keer veranderd zijn van sprekers. Toen ik bondscoach was, gaf ik twee namen door en dan veranderde ik niet meer van gedacht. Dat wijst dus toch op een beetje onrust.”