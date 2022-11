Roberto Martinez haalt uit naar pers en kritikasters: "Het was interessanter 'fake news' uit te melken" en "Ze scoorden een own goal"

Dat er een storm is ontstaan na de match tegen Marokko over wat er gebeurde in de kleedkamer van de Rode Duivels, is slecht gevallen bij de spelers én de bondscoach. Het verhaal werd met klem ontkend en Roberto Martinez kwam er woensdag nog eens op terug. Met duidelijke vingerwijzingen.

Het is onkarakteristiek voor Martinez om iemand aan te vallen, maar na alle kritiek - vooral ook op zichzelf - is hij duidelijk niet blij. "Onze verwachtingen komen van intern. Uiteraard waren we niet gelukkig met onze prestaties. Je moet reageren en je moet je verantwoordelijkheid nemen", aldus Martinez. "Maar misschien hebben we te veel naar de buitenwereld geluisterd. Die storm was duidelijk het signaal voor sommigen om erop te springen."

Martinez ging verder en zegt weinig steun te voelen. "Het is misschien interessanter om zo'n fake news uit te melken. Het was hallucinant om te zien dat er enkele Belgische media meegegaan zijn in dat verhaal. Dat was een les voor ons: we staan op onszelf, we zijn alleen. De echte fans zullen ons wel steunen."

Op de vraag of het verhaal in L'Equipe een poging was om België te ontwrichten, reageerde hij ook duidelijk. "Wie dit bedacht heeft als journalist en de tegenstander - wij dus - wou ontwrichten, is geniaal. Ook de persoon die dit gelekt heeft en ons kwaad wou doen", waarmee hij ook de Belgische pers viseerde. "Ze scoorden een own goal. Ik zou er als journalist niet in meegegaan zijn. Ik steun liever mijn land dan het af te kraken."